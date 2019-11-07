7 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Андрей Ганжа, , 15:52 — REGNUM Прикупать землицу — для Соединенных Штатов это не впервой. Достаточно вспомнить «луизианскую покупку», которая дала возможность Роберту Ливингстону, одному из отцов-основателей США, заявить, что «с этого дня США занимают свое место среди держав первого ранга». Тогда США за 23 213 568 американских долларов купили у Франции почти четверть своей современной территории — сейчас это земли пятнадцати американских штатов и двух канадских провинций. Деньгами, а не вооруженной силой, американцы заплатили также за Аляску и Флориду.

Покупать у Дании — и это бывало. В 2017 году они за 25 000 000 долларов купили «Датскую Вест-Индию» и превратили ее в Виргинские острова, «некорпоративную и организованную территорию США». На Гренландию американцы тоже издавна посматривали косым взглядом. И хотя в 1916 году признали права Копенгагена на весь остров — «USA's declaration on Danish sovereignty of Greenland, 1916», «Декларация США о суверенитете Дании в Гренландии, 1916 год» — и в 1921-м Дания официально провозгласила свой суверенитет, американское присутствие на острове было куда более внушительным, чем датское. Торстен Олсен, профессор из Орхусского университета, не скрывает, что «можно утверждать, что США фактически владели суверенитетом в течение периодов 20-го века».

Летом 2019 года мировая пресса была взбудоражена сообщением о том, что президент Трамп подумывает купить Гренландию и начал обсуждать эту идею со своими советниками и адвокатами.

Датчане отреагировали быстро и несколько легкомысленно. Бывший премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен записал в Твиттере: «Это должно быть первоапрельская шутка … но совершенно не в сезон!». Действующий премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею абсурдной. А большинство мировых СМИ расценили идею Трампа как «глупую шутку», а ведь зря.

Трамп бизнесмен, а в этой среде шутить не принято: эпатаж, эксцентрика, сарказм и даже хамство — пожалуйста, а вот шутить не принято. Ныне это прерогатива Украины. И не исключено, что идея Трампа является самой весомой и глобалистической за все три года его президентства. И контрреплика Трампа о том, «Дания — это особая страна с необычными людьми», а премьер, проявив прямолинейность, «смогла сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании» это не ворчливый сарказм политического престарелого хипстера, а грамотное выкручивание датских рук. Потому что Трамп не только ехидничал, но и заявил о том, что отложил «нашу встречу, которая, как было запланировано, должна была состояться через две недели, на другое время». А отмена президентского визита — это уже не сарказм, а очень выверенный политический демарш с далеко идущими последствиями.

Американский гешефт от приобретения Гренландии ясен: это не только природные ископаемые острова, но и более, чем двукратное увеличение доли США среди «арктических стран». Ведь долгое время в правовом режиме Арктики господствовал секторальный подход, деливший регион на секторы соседствующих циркумполярных государств (от Полярного Круга и до Северного Полюса). Их пять: Канада — 82 градуса полярного круга; Россия — 158 градусов; Норвегия — 30 градусов; США (Аляска) — 40 градусов и Дания — 50 градусов (округленно).

В случае «перехвата суверенитета» над Гренландией, США становятся второй, после России, страной по сектору контроля над Арктикой. А то, что в 1982 году Конвенция ООН по морскому праву территориальную юрисдикцию государства распространила лишь на шельф, тогда как внешельфовая зона объявлена международной так что в нынешнее время является более хрупким, чем международное право? Особенно если первые две страны (Россия и США) будут заинтересованы в секторальном подходе?

Все, что будет написано ниже — не более, чем версия. Или, если хотите, конспирология. Но это совсем не пугает, поскольку конспирология — я убежден — это форма отражения скрытой действительности. Тем более, что в медиа давно муссируется тема некой «Большой Сделки» между глобальными лидерами. На том основании, например, что в прошлом году 94-летний Киссинджер несколько раз посещал Трампа, где, возможно, предлагал президенту «китайский финт 1971 года», только наоборот — заключить альянс с Россией для сдерживания Китая.

Публично в нее никто не верит, но предположения о ее существовании не менее весомы, чем доказательства существования «глубинного государства» в США, в которое верят все. Ну, что же, в таких условиях остается только предполагать и связывать факты. Например, следующие:

Если предположить наличие неких непубличных договоренностей между лидерами США и РФ, то это похоже на обмен услугами: Штатам необходимо усиление присутствия в Арктике, России — европейский рынок сбыта углеводородов. И в таком случае основным пострадавшим становится Украина. Причем не только потому, что она лишается доходов от транзита и бонусных перспектив газоснабжения. К этому уже в Украине привыкли и Киев сам виноват: ведь уже с конца «нулевых» было понятно, что планируемые Северные, Южные, Турецкие, Голубые потоки — это трубы не «дополнительные», а «компенсирующие» или"заменяющие» украинскую ГТС https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:at74I5lOrYkJ:https://inosmi.ru/sngbaltia/20090209/247327.html+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua И защита украинской трубы исчезает: прибалтийский скулеж и польский хрип не в счет.

Печальнее другое… Если версия о «большой сделке» имеет основания на жизнь, то Украину, похоже, ждет раздел. Потому что этот кризис, фактически, зеркальное отражение сирийского. А сирийские события, которые при вере и желании тоже можно рассматривать как предмет «большой сделки», подходят к концу: американцы возвращаются на левый берег Евфрата, что означает раздел страны на «русско-асадовскую» и «американо-курдскую» зоны. С бонусами для Турции на севере и Израиля на юге.