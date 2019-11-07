Москва, , 15:38 — REGNUM Предложение о ремонте ветхих домов за счет средств жильцов не обсуждалось в администрации президента РФ. Об этом сообщил 7 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что не знает о каких-либо решениях на этот счет, и назвал вопрос о таком ремонте полем работы правительства. В Кремле эту тему никак не обсуждали и не направляли никаких рекомендаций кабинету министров, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном появлении отдельной подпрограммы капитального ремонта для изношенных более чем на 70% зданий стало известно 7 ноября. Отмечалось, что ремонтировать такие дома будут за счет граждан, пока здания не получат статуса аварийных. В Минстрое пояснили, что инициатива о подпрограмме капремонта не отразится на размере взносов граждан.

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