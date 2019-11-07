Брянск, , 15:38 — REGNUM До финального этапа конкурса на замещение должности главы Брянской городской администрации допущены три кандидата, сообщили 7 ноября в пресс-службе мэрии. Члены конкурсной комиссии в ходе проведённого собеседования с претендентами, определили кандидатов, которые примут участие в третьем, заключительном этапе конкурса.

В конкурсную комиссию вошли шесть депутатов Брянского городского Совета и шесть представителей исполнительных органов власти Брянской области. Кандидат Владимир Тарасенков написал заявление о снятии своей кандидатуры. Таким образом, во втором этапе конкурса приняли участие три кандидата — Александр Макаров, Владимир Тюканько и Марина Михалёва. Претенденты представили на суд комиссии свои программы развития города, рассказали об основных направлениях работы в случае избрания на должность главы администрации, а также ответили на вопросы.

Комиссия приняла решение рекомендовать трёх претендентов на должность главы администрации для участия в заключительном этапе процедуры. Окончательное решение примут городские депутаты путём тайного голосования 8 ноября 2019 года во время внеочередной сессии горсовета.

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