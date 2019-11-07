Краснодар, , 15:34 — REGNUM Отделению КПРФ в Краснодарском крае не согласовали проведение демонстрации и митинга в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе крайкома КПРФ.

Представители КПРФ намеревались провести праздничные акции на улице Красной, однако получили отказ мэрии.

«Такого не было, начиная с 1991 года, даже в ельцинские времена, ни при одном руководителе края и города», — говорится в заявлении отделения КПРФ.

По мнению представителей краевого отделения партии, отказ был «преподнесен коммунистам в оскорбительной форме»: в мэрии объяснили, что улица Красная занята другими мероприятиями, и предложили провести демонстрацию в сквере Кленовом и, по выражению представителей КПРФ, «ходить среди деревьев и кустов».

«Комитет Краснодарского краевого отделения КПРФ оставляет за собой право на протест и адекватный ответ тому оскорблению, которую чиновники нанесли партии и ее сторонникам, отказавшись согласовывать праздничную демонстрацию», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 ноября, по всей стране проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 102-й годовщине Великого Октября.