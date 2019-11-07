Кишинёв, , 15:33 — REGNUM Партия социалистов Молдавии (ПРСМ) готовится вынести вотум недоверия правительству Майи Санду, заявил 7 ноября президент страны Игорь Додон.

«Вотум недоверия уже готовится (социалистами), — сказал Додон после встречи с руководством Партии социалистов. — Завтра к 15:00 (16:00 мск) будет принято решение».

Как сообщало ИА REGNUM, ПСРМ обвинила Майю Санду в нарушении соглашения о коалиции между Партией социалистов и блоком ACUM.

Как сообщили в ПСРМ, после того, как правительство Санду приняло на себя ответственность за поправки к закону о прокуратуре, социалисты намерены собраться на республиканский совет и принять решение о дальнейших действиях, в том числе — инициировать ли вотум недоверия правительству.

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