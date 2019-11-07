Киев, , 15:28 — REGNUM Законодательные инициативы Германии относительно проекта «Северный поток — 2» идут «не совсем в том направлении», которое изначально закладывала Европейская комиссия.

Об этом заявил на брифинге сегодня, 7 ноября, украинский заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Напомним, что накануне газета Bild сообщила, что немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который якобы должен защитить газопровод «Северный поток — 2» от ужесточенных правил обновленной газовой директивы ЕС.

Представитель Киева считает, что любые преференции в отношении «Северного потока — 2» будут тут же заблокированы в судах, и поучаствует в этом как раз Украина, сообщает украинское госинформагентство «Укринформ».

»Максимум, чего достигнет Германия, таким определенным саботажем — это долговременных судебных процедур, которые так же заблокируют Nord Stream 2, и он будет в ситуации «тотальной неуверенности»», — заявил Качка, уточнив, что эти судебные иски к правительству Германии могут инициировать Европейская комиссия, Польша, Украина и «многие другие».

Чиновник предположил, что ситуация может развиваться аналогично недавнему решению Германии увеличить долю транспортировки российского газа в трубопроводе Opal — «которое затем было отменено в судебном порядке, так как не был учтен общеевропейский интерес».

«Европейская комиссия имеет довольно весомый голос в этом вопросе, и у нее есть достаточно четкая позиция, каким образом должен быть внедрен этот проект», — резюмировал Тарас Качка.

ИА REGNUM отмечает, что согласно обнародованной в немецкой прессе информации, парламентарии от фракций ХДС/ХСС и СДПГ собираются привязать к срокам не само окончание строительства, а сроки инвестиций, которые были сделаны в проект до мая 2019 года. Таким образом, вопрос ограничений относительно «Северного потока — 2» планируют решать в Берлине. Голосование в Бундестаге должно состояться на этой неделе.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что это «реально бомба», и выразил надежду, что в Киеве все уже не слезают с телефонов, чтобы убедить наших немецких партнеров.

«Через несколько дней может быть поздно…», — отметил дипломат.