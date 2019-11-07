Москва, , 15:28 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская (Единая Россия) не поняла острую реакцию Минобороны РФ на её слова о недопустимости замалчивания проблем в отечественной армии в контексте трагедии в военной части в Забайкалье. Об этом депутат заявила 7 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Прочитала новый комментарий Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» по поводу случившейся трагедии в Забайкалье: «Тот бред, который был в СМИ, эти комментарии по поводу страшной трагедии — это вообще недопустимо. Ни в коем случае не надо связывать эту ахинею с официальной позицией нашей организации». Могу только приветствовать здравомыслие и открытость данной позиции», — отметила Поклонская.

Но, по её словам, не вполне понятна острая реакция Министерства обороны РФ.

«Я отчётливо дала понять в своём комментарии, что нельзя замалчивать данную проблему. Факт и проблема — это ведь не одно и то же? Или юристов этому учат, а пиарщиков — нет? Надеюсь, сотрудники пресс-службы внимательно перечитают мой текст и впредь будут давать более корректные комментарии, не представляя руководство Министерства обороны РФ в странном свете», — подчеркнула депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороне РФ заявили, что опубликованные Натальей Поклонской слова о «недопустимости скрывать и замалчивать то, что происходит в армии» в контексте трагедии с расстрелом 25 октября рядовым Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев, выглядят по меньшей мере странными.

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