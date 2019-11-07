Киев, , 15:22 — REGNUM Суд Амстердама должен вынести решение по иску «Нафтогаза Украины» о принудительном взыскании долга с российского Газпрома в первом квартале 2020 года. Об этом исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко написал в Facebook.

Он отметил, что на 4 декабря 2019 года намечены слушания в Амстердаме по иску, который касается решения Стокгольмского арбитража и его принудительного исполнения в Нидерландах. Решение суда ожидается в первом квартале 2020 года.

Стоимость арестованных активов Газпрома в Нидерландах превышает $3 млрд. Если решение суда будет принято в пользу «Нафтогаза», взыскание продлится до конца 2020 года, добавил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, судебный спор Газпрома и «Нафтогаза» длится несколько лет. В октябре в «Нафтогазе» проинформировали, что 100% акций дочерней компании Газпрома South Stream Transport B.V. арестованы по решению суда Амстердама.

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