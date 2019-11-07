Варшава, , 15:20 — REGNUM 7 ноября партии «Новочесна», «Польская инициатива» и «Зеленые» в рамках Гражданской коалиции высказались за проведение внутрикоалиционных выборов кандидата от оппозиции на участие в президентской гонке в Польше. Об этом сообщает новостное агентство PAP.

По данным журналистов, если праймериз невозможно было бы провести, представители партий бы согласились на кандидатуру Малгожаты Кидавы-Блоньской (от партии «Гражданская платформа»).

В предстоящую пятницу руководство «Гражданской платформы» должно решить, в какой форме выбрать кандидата от Гражданской коалиции на участие в выборах президента Польши. Возможно принятие решения о проведении праймериз (внутрипартийные выборы), однако «Гражданская платформа» может решить не проводить его, и в таком случае самые высокие шансы стать кандидатом от оппозиции находятся у Малгожаты Кидавы-Блоньской.

«Я поддерживаю её кандидатуру, и, из моих разговоров с сопартийцами, её очень позитивно воспринимают в рядах партии», — сообщила PAP председатель партии «Новочесна» Катажина Любнауэр.