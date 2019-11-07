Брюссель, , 15:29 — REGNUM Новым еврокомиссаром по расширению в комиссии фон дер Ляйен официально стал Оливер Варгейи из Венгрии. Об этом 7 ноября заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии.

«Никаких изменений в распределение портфелей (в новой Еврокомиссии) не внесено. Сферой компетенции еврокомиссара от Венгрии будет расширение и политика соседств», — заявил представитель Еврокомиссии.

Также он отметил, что информация о том, как распределены полномочия, будет обнародована в скором времени.

Напомним, ранее Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен не смогла начать свою работу в назначенный срок (1 ноября), так как Европарламент отклонил в сентябре и октябре кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, потому что заподозрил их в возможном конфликте интересов.