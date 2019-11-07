Киев, , 15:15 — REGNUM Драку экс-депутата Рады и лидера Радикальной партии Олега Ляшко с народным депутатом от «Слуги народа», главой парламентской энергетического комитета Андреем Герусом силовики квалифицировали как угроза или насилие в отношении государственного деятеля.

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник подчеркивает, что полиция открыла уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса Украины.

«Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», — отметили в полиции.

Напомним, что потасовка произошла в зале официальных делегаций VIP-терминала главного аэропорта Украины — «Борисполь», причем видеозапись инцидента обнародовал сам Ляшко. Бывший депутат парламента обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Белоруссии и и России.

Политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что «выступление» Ляшко — это ответ олигарха Рината Ахметова на власть ещё одного «джентельмена» — Игоря Коломойского.

«Герус сам сказал: «У Рината покупать не будем и будет электроэнергия дешевле». Жаль только Рината Леонидовича. Приходится брать старых актеров. А новых то не выросло», — комментирует специалист, также отмечая, что по примете, если Олег Ляшко провоцирует и активно рвётся в телевизор, значит на Украине начались разговоры о новых выборах.