Москва, , 15:10 — REGNUM В Москве состоялась неформальная беседа между депутатами Госдумы во главе с Петром Толстым и Василием Пискаревым и генеральным директором медиакомпании Deutsche Welle Петером Лимбургом с участием представителей МИД РФ и посольства ФРГ в Москве.

«Состоялся обмен мнениями. Диалог прошёл в хорошей атмосфере, который мы намерены продолжить в Берлине», — заявил по итогам встречи Толстой.

Во встрече участвовали представители всех фракций Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне прошла беседа в МИД России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет вводить каких-либо санкций в отношении зарубежных средств массовой информации, в частности — против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

В Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста. Так, по данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран.

В Госдуму поступило письмо от главы генеральной дирекции Deutsche Welle («Немецкая волна») Йоханнеса Хоффманна, в котором он указал, что телерадиокомпания находится под юрисдикцией Германии и подконтрольна немецким надзорным органам, поэтому не может принимать участие в расследовании вместе с депутатами Госдумы.

Вскоре «Немецкая волна» признала наличие проблемы, и Лимбург приехал в Москву.

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