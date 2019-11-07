Киев, , 15:12 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко начал процесс переоформления кондитерского бизнеса на своего старшего сына Алексея, сообщила 6 ноября общественная организация «Центр противодействия коррупции».

Представители организации обратили внимание на документы, опубликованные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Согласно документам, Алексей Порошенко получил корпоративные права на нидерландскую компанию Roshen Europe B.V., которая владеет 85% ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (ЦЕКК) — одной из главных компаний в структуре Roshen.

При этом Порошенко-старший пока что остаётся бенефициарным владельцем других предприятий, входящих в ЦЕКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в белорусских СМИ появилась информация о тайных визитах Порошенко в Белоруссию. По данным журналистов, украинские правоохранители заинтересовались этими, а также другими поездками Порошенко за рубеж.

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