Москва, , 15:01 — REGNUM Странно рассматривать отмороженных бандеровок как источник серьёзных политических идей, заявил корреспонденту директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова украинской националистки об условиях для победы Киева над Москвой.

«Предлагая нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому плотнее сотрудничать с экс-президентом Петром Порошенко, Маруся Зверобой забывает, что того и избрали-то в первую очередь на волне неприятия Порошенко, да и финансовую поддержку от Коломойского он получил именно за то, чтобы отстранить конкурента от дележа финансовых потоков и бизнес-активов.

Не думаю, что Украине по карману содержание двух олигархических кланов. О каких политических достижениях Порошенко на международной арене говорит Зверобой, и в чем она увидела отклонение линии Зеленского от того, что делалось раньше, тоже не очень понятно.

Всё те же жалобы на русское вторжение и нытьё с просьбой усилить санкции. Разведение сил на фронте, хоть и вяло, конечно, стронулось с места. Но стоит напомнить, что Минские соглашения были подписаны при Порошенко», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «прислушиваться к опыту» бывшего украинского президента Петра Порошенко посоветовала нынешнему главе Украины Владимиру Зеленскому националистка Маруся Зверобой в эфире Oboz TV.

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