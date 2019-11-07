Берлин, , 14:51 — REGNUM Североатлантический альянс должен вести диалог с Россией. Об этом сегодня, 7 ноября, в ходе дискуссии, организованной в Берлине германским Фондом Кёрбера, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Он отметил, что сам является решительным сторонником диалога между НАТО и РФ.

«Россия — наш сосед, мы должны улучшить отношения, но даже если нам это не удастся, мы должны вести диалог с Россией», — приводит ТАСС слова генсека НАТО.

Столтенберг выразил надежду на то, что Североатлантический альянс сможет улучшить отношения с Россией. Этому, в частности, по его словам, способствуют заседания Совета Россия — НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости диалога с Россией для Европы заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. При этом французский лидер не призывал отказаться от антироссийских санкций, введённых из-за кризиса на Украине.