Белград, , 14:58 — REGNUM Развитие здравоохранения и поддержка рождаемости и молодых семей, а также материнства с детством, должны являться приоритетными задачами для власти. Об этом 7 ноября заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме к участникам, организаторам и гостям VII Форума программы «Святость материнства» в Белграде, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание развитию здравоохранения, поддержке рождаемости и молодых семей, материнства и детства», — говорится в телеграмме Путина.

Также президент России поприветствовал участников форума и отметил, что считает его тему: «Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы» — актуальной и в полной мере созвучной внутренней политике российской власти.

По словам Путина, семья является основой дома и в ней «закладываются основы мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные идеалы». А потому важно воспитывать молодёжь в духе ценностей большой, многодетной семьи, заботы о ближних, детях и родителях, а также создавать условия для творческой самореализации молодых людей.

Отметим, VII Форум программы «Святость материнства» проходит в Белграде 7 ноября, его организовал Фонд Андрея Первозванного.