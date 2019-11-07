Джакарта, , 14:50 — REGNUM Начальник штаба президента Индонезии Моэлдоко предложил восстановить должность заместителя командира вооруженных сил Индонезии, сообщает Kompas.

«Я сообщил президенту, что стоит назначить заместителя командующего вооруженными силами страны», — заявил Моэлдоко в президентском дворце в Джакарте.

«Командующий вооруженными силами много за чем смотрит, много чего посещает, проверяет готовность войск. Поэтому я вижу необходимость в заместителе командира», — продолжил Моэлдоко.

Известно, что в отсутствие заместителя, каждый из командиров, находящийся с рабочим визитом за границей, должен заранее выдать ордер одному из начальников штабов, чтобы назначить его ответственным.

«Таким образом, соображения очень технические, организационные, никаких политических соображений нет», — отметил Моэлдоко.

Напомним, должность заместителя командира вооруженных сил в Индонезии существовала 20 лет назад. После отставки Фахрула Рази при президенте Абдуррахмане Вахиде снял пост заместителя командира вооруженных сил.