Киев, , 14:49 — REGNUM Сегодняшние обыски дома у владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко — это демонстрация силы, запугивание и унижение достоинства, заявил 7 ноября украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Александр Черненко.

«Что меня всегда удивляло в обысках «на дому» — что правоохранители, собственно, хотят там найти? Вот кто, скажите, держит дома важные документы, особенно, если они касаются соглашений такого уровня, где речь идет о покупке целого телеканала? Есть определенные производства, какие-то подозрения (что, как правило, заканчиваются ничем), но зачем устраивать «маски-шоу» на глазах у семьи и соседей», — задается вопросом политик.

Вместе с тем, по его словам, эффект получается абсолютно противоположный, особенно с учетом того, что накануне в Раде состоялись парламентские слушания по безопасности журналистов.

«Сейчас идет возмущение наступлением на оппозиционное медиа, его выражают даже те, кого сложно назвать сторонниками вчерашней власти, а сегодняшней оппозиции… И создается впечатление, что наши силовики вообще живут в каком-то параллельном мире. Еще только вчера состоялись парламентские слушания по свободе слова, а сегодня они приходят с обыском к владельцу оппозиционного канала», — заявил Черненко.

Резюмируя, политик отметил, что больше всего его удивляет, как быстро теряют ощущение реальности те, кто сегодня дают указания атаковать телеканал «Прямой».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня государственное бюро расследований (ГБР) Украины подтвердило факт проведения обыска на месте проживания владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко. По словам представителя ведомства, обыск проводится в рамках расследования уголовного производства о купле-продаже телеканала. На Украине считают, что телеканал «Прямой» принадлежит структурам бывшего президента страны Петра Порошенко и работает в его интересах, хотя формально собственники у структуры совсем другие.