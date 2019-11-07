Киев, 7 ноября 2019, 14:55 — REGNUM Украинских школьников нужно обучать специальностям, которые пригодятся как в мирное время, так и во время «войны с Россией», заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос 7 ноября в интервью изданию «Апостроф».
По словам чиновника, на Украине нужно как можно скорее осуществить «программу пяти шагов», которая включает в себя организацию территориальной обороны, военно-патриотическое воспитание молодёжи, информационное противодействие России и предвоенную подготовку населения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что националистические силы в разных странах объявили войну русскому языку. Они пытаются искусственно сократить пространство русского языка в мире.
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