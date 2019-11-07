Вашингтон, , 14:39 — REGNUM ВМС США и компания Electric Boat согласовали контракт на постройку следующей группы атомных подводных лодок класса Virginia. Флот намерен получить как минимум девять субмарин за пять лет. Об этом пишет военный ресурс Military.com.

Подводные лодки типа Virginia относятся к многоцелевым АПЛ четвёртого поколения. Их основная задачи — борьба с подводными лодками на глубине и ведение прибрежных операций. По американской классификации подобные лодки носят название Hunter/Killer («охотник-убийца»).

Конгресс США в ходе переговоров по бюджету в 2018 году санкционировал строительство до 13 подводных лодок класса Virginia в период с 2019 по 2023 финансовый год. Администрация президента Дональда Трампа поставила вопрос о закупке за этот срок 11 подводных лодок данного типа.

Именно это количество и обсуждалось на переговорах между компанией Electric Boat и ВМС США. Достигнуто соглашение о постройке как минимум девяти сумбарин. Потенциально в контракт может быть включена и десятая подлодка. Таким образом, ВМС США смогут получать по две сумбарины в год.

Восемь из девяти подводных лодок, уже включенных в контракт, будут оснащены дополнительной 85-футовой секцией, которая называется модулем полезной нагрузки Virginia. Данный модуль увеличит грузоподъемность субмарины, а также увеличит её стоимость. Одна подлодка этого класса пока обходится американским налогоплательщикам в 2,7 миллиарда долларов.