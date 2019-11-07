Челябинск, , 14:44 — REGNUM В Челябинске 7 ноября прошла уже традиционная акция «Две гвоздики революционерам». Активисты движения «Суть времени» принесли цветы к памятникам и памятным объектам, связанным с революционными событиями.

Ноября в Челябинске Дмитрий Пермяков

7 ноября в Челябинске Дмитрий Пермяков

7 ноября в Челябинске Дмитрий Пермяков

Такие места для удобства нанесены на электронную карту. Красные гвоздики появились не только возле памятников Владимиру Ильичу Ленину и лидеру челябинских большевиков Самуилу Цвиллингу, но и у здания, где раньше находился горком Российского коммунистического союза молодёжи, и у паровоза «Коммунар».