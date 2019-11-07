Вена, , 14:33 — REGNUM Организаторы семинара «Региональная стабильность в Юго-восточной Европе» отказали министру иностранных дел Южной Осетии Дмитрию Медоеву в запланированном ранее участии в мероприятии. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба МИД Южной Осетии.

Семинар организован Академией национальной обороны Австрии, генеральным управлением по безопасности австрийского министерства обороны, Консорциумом академий обороны и исследовательских институтов по безопасности «Партнерство за мир». Мероприятие проходит 7−10 ноября в австрийском Райхенау.

В рамках семинара должны обсуждаться проблемы на территории Закавказья, в частности ситуации в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе. Медоев собирался прочесть доклад по теме «Южная Осетия: история и современные реалии».

Как сообщили в МИД Южной Осетии, 6 ноября организаторы семинара проинформировали, что «ввиду вопросов безопасности» участие министра в мероприятии «не представляется возможным».