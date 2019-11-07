Москва, , 14:33 — REGNUM Законопроект о сервисном обслуживании военной техники Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Сервисное обслуживание военной техники становится лицензируемым видом деятельности. Порядок организации сервисного обслуживания установит правительство РФ.

«По нашей оценке, к росту расходов федерального бюджета не приведет, это все будет в рамках сервисных контрактов в рамках гособоронзаказа», — уточнил замглавы Минпрома Олег Рязанцев.

Он заверил, что не идет речи о создании сети сервисного обслуживания.

Инициатива предполагает переходный период до 1 января 2021 г. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие (на день вступления в силу закона) деятельность по выполнению работ и (или) оказание услуг по сервисному обслуживанию вооружения и военной техники в соответствии с заключенными контрактами, обязаны будут получить лицензию на право осуществления сервисного обслуживания вооружения и военной техники либо прекратить ее осуществление до 1 января 2021 г.

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