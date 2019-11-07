Париж, , 14:32 — REGNUM Странам Европы стоит попытаться найти общий язык с Россией. Причём сделать это, несмотря на недоверие со стороны стран Прибалтики и Польши. Об этом в интервью британскому журналу The Economist сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

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В противном случае, отметил глава Пятой республики, отказавшись от такого шага, европейцы «совершат большую ошибку». При этом отмечается, что французский лидер не призывал отказаться от антироссийских санкций, введенных из-за кризиса на Украине.

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Макрон: Евросоюзу надо вести переговоры с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский президент Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о необходимости вести диалог с Россией и восстанавливать динамику отношений. Однако член Совета Федерации РФ Алексей Пушков счёл такие заявления главы Пятой республики неубедительными, напомним о продлённых Евросоюзом в отношении Москвы санкциях, в условиях которых, по словам сенатора, трудно ожидать «появления грамматики доверия».

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