Тбилиси, , 14:23 — REGNUM Система образования и системная реформа в этой сфере требуют более эффективного и быстрого развития, с этой целью ей будет уделено больше внимания. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил 7 ноября на заседании правительства, сообщает издание «Новости-Грузия».

"Мы все согласны с тем, что самыми важными проблемами для нашей страны являются рабочие места, образование и безопасность. Этим трем направлениям мы уделим еще больше внимания».

Как заявил в заседании правительства Гахария, Михаил Батиашвили покидает должность министра образования, науки, культуры и спорта Грузии по собственному желанию.

Напомним, в Грузии объявлена масштабная реформа системы образования. Предполагается, что реформа продлится четыре года и будет нацелена на то, чтобы превратить Грузию в образовательный центр для всего региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Батиашвили покидает пост министра образования Грузии