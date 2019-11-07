Вильнюс, , 14:16 — REGNUM Сейм Литвы сегодня, 7 ноября, принял законопроект, который регламентирует процедуру обмена лиц, осуждённых за шпионаж, с иностранными государствами, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект поддержали 76 парламентариев, два депутата были «против», восемь народных избранников воздержались.

Закон вступит в силу сразу после его подписания президентом Гитанасом Науседой. По данным прибалтийского новостного агентства BNS, Науседа планирует подписать его уже в понедельник, 11 ноября.

Ранее в Литве СМИ сообщили о финальной стадии подготовки обмена осуждённого в Литве за шпионаж гражданина РФ Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом.

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