Москва, , 14:16 — REGNUM Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков встретился с победителями конкурса «Лидеры России». Как сообщили в пресс-службе конкурса, мероприятие состоялось в рамках проекта «Завтрак с наставником», который реализуется при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» — клуба «Эльбрус».

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков встретился с победителями конкурса «Лидеры России» «Лидеры России»

Встреча прошла в Министерстве науки и высшего образования РФ. Формат «Завтрака с наставником» состоит в том, что молодые управленцы, победители конкурса «Лидеры России» встречаются с руководителями федерального и регионального уровней, и в рамках живого общения происходит передача опыта от наставников высокого уровня к начинающим управленцам, которым предстоит совершить много полезных дел в нашей стране.

«Вы уже реализуете свой потенциал в разных областях и направлениях, поэтому интересно ваше мнение и видение тех усилий, которые нам нужно предпринять в вопросах научно-технологического развития страны. Я уверен, вы знаете, что в новом сезоне конкурса «Лидеры России» был сформирован специальный поток «Наука», а наш первоначальный план по количеству заявок был значительно превышен, — сказал Михаил Котюков, обращаясь к участникам «Завтрака с наставником». — Безусловно, этот интерес радует, но это большая ответственность — необходимо не только дать участникам возможность реализовать свой потенциал, но и способствовать достижению национальных целей, обеспечить научно-технологический прорыв».

На встрече Михаил Котюков рассказал о новой специализации «Наука» конкурса «Лидеры России», на которую поданы 22 272 заявки, и обсудил с участниками другие нововведения конкурса 2020 года, а также ответил на вопросы из сферы науки и высшего образования. По словам одного из участников встречи, Олега Жданеева, победителя конкурса «Лидеры России» 2017−2018, состоялась уже четвертая встреча в рамках проекта «Завтрак с наставником». Это инициатива, которая родилась в клубе «Лидеров России» «Эльбрус».

»Сегодня у нас прошла первая встреча с федеральным министром Михаилом Котюковым и огромное количество вопросов поступило в рамках подготовки к ней. Некоторые из вопросов касаются внедрения цифровых технологий в научные исследования, процесса трансформации высшего образования в России и того, как оно будет меняться через 10−15 лет, выработки стратегии в Министерстве для того, чтобы успешным образом Российская Федерация оставалась на самом передовом крае образования и науки, — рассказал отметил Олег Жданеев, лидер проекта «Завтрак с наставником», руководитель дирекции технологий в ТЭК ФГБУ РЭА Минэнерго России. — «Наставничество» — это очень широкая тема. Ещё в Советском Союзе передача знаний от старшего поколения к молодым сотрудникам очень широко практиковалось. Естественным образом это помогало сократить издержки, которые нужны для обучения сотрудников, чтобы передать все нюансы технической профессии. Когда я говорю о «Наставничестве», вспоминаю картину Буонарроти Микеланджело, когда Бог соприкоснулся с человеком, — это единение молодого и более опытного поколений, для того, чтобы в практике оставались все лучшие навыки, знания, которые были наработаны годами».

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» способствует созданию и развитию механизмов наставничества, в том числе через взаимодействие между участниками проектов. Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» выступают 95 ведущих управленцев страны. В свою очередь 107 финалистов и победителей конкурса являются наставниками для победителей и финалистов других проектов платформы «Россия — страна возможностей».

«Спасибо большое за проект Олегу Жданееву и Татьяне Дьяконовой, — заявил руководитель санкт-петербургского обособленного подразделения АО «Ремвооружение» Александр Строганов. — Для нас это, в первую очередь, общение с людьми, которых мы уважаем, к мнению которых мы прислушиваемся. В рамках встреч мы можем задать интересующие вопросы, перенять навыки более опытных управленцев. Я очень рад сегодняшней встрече с Михаилом Котюковым. Меня давно беспокоит вопрос кадровых лифтов. Хочется, чтобы карьерные возможности, возникающие перед победителями конкурса «Лидеры России», в том числе в новом треке «Наука», использовались по максимуму».

Основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» — создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России». На встречах обсуждается широкий круг вопросов — от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста. Эти мероприятия способствуют не только созданию доверительных и открытых отношений, координации в ходе диалога позиций по тем или иным вопросам, но и выработке новых эффективных решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов.