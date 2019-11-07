Рига, , 14:12 — REGNUM Сразу после пикета медиков у здания Сейма в Риге началась акция протеста направленная на торпедирование региональной реформы. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, организатором акции «Народное вече!» выступил оппозиционный Союз зелёных и крестьян, партии, чей электорат традиционно представлен сельскими жителями. Смысл пикета в попытке заставить большинство парламента заново начать консультации о сути региональной реформы в диалоге с жителями провинции. Добиться того, чтобы она проводилась на основании ясной социальной концепции и экономических расчётов.

Председатель Наукшенского округа Янис Зументс заметил, что довольно странно сначала расчертить новую карту регионального деления Латвии и только потом начать разговаривать с местными муниципалитетами.

Навстречу протестующим вышел автор региональной реформы министр среды и регионального развития Юрис Пуце. Он поблагодарил пришедших на митинг и заверил, что будет разговаривать со всеми и слышит каждого. Протестующие министра освистали, скандируя: «Долой Пуце!»

Напомним, 7 ноября Сейм Латвии начнёт рассматривать подготовленную Пуце и кабинетом министров реформу, суть которой, как писал Регнум, в кардинальном уменьшение числа территориальных образований с нынешних 119 до 39 в будущем.