Киев, , 14:11 — REGNUM В Киеве полиция возбудила уголовное дело по факту драки между лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко и депутатом от президентской партии «Слуга народа» Андреем Герусом, сообщает 7 ноября Интерфакс-Украина.

«Дело открыто по факту произошедшего. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований», — сообщили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Герус на своей странице в Facebook написал, что Ляшко напал на него в аэропорту «Борисполь».

По его словам, с ним всё в порядке и пострадала только рубашка. Герус выразил мнение, что причиной нападения Ляшко стали сниженные цены на электроэнергию и готовность Украины к зиме в этом году. Он добавил, что это не устраивает лидера «Радикальной партии» и тех, чьи интересы защищает Ляшко.

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