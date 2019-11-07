Джакарта, , 14:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пока не решил кого выберет в качестве председателя и членов наблюдательного совета комиссии по искоренению коррупции в стране, сообщает Kompas.

По его словам, в декабре состоится инаугурация, а пока идет работа над составом внутренней команды.

Известно, что наблюдательный совет — это новая структура в комиссии по искоренению коррупции. Существование наблюдательного совета регулируется пересмотренным в 2019 году законом о комиссии по искоренению коррупции.

Председателем наблюдательного совета и члены совета избираются президентом через отборочную комиссию. Однако для формирования первого наблюдательного совета президент произведет назначения самостоятельно.

Напомним, наблюдательному совету поручено осуществлять надзор за выполнением обязанностей и полномочий комиссии по искоренению коррупции, предоставлять разрешения на прослушивание телефонных разговоров и конфискацию, а также проводить слушания для изучения предполагаемых нарушений со стороны руководителей комиссии.