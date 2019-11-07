Варшава, , 13:55 — REGNUM 7 ноября Еврокомиссия снизила прогнозы экономического роста Польши на текущий и следующий годы. Так динамика прироста ВВП должна составить 4,1 процента на текущий и 3,3 процента на 2020 г.

Как сообщает новостное агентство PAP, ещё летом этого года брюссельские аналитики прогнозировали прирост ВВП Польши в 4,4 процента в текущем и 3,6 процента в следующем году.

В еврозоне, где прирост экономики должен быть намного ниже, чем в Польше, тренды совсем другие. Еврокомиссия прогнозирует небольшое повышение темпа роста ВВП стран еврозоны: с 1,1 процента в 2019 г. до 1,2 процента в 2020 г.

По прогнозу Еврокомиссии, самый высокий темп роста ВВП в следующем году будет в Мальте (4,2 процента) и в Польше с Румынией (по 3,6 процента).