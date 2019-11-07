Тбилиси, 7 ноября 2019, 13:52 — REGNUM Законопроект о создании российского интернет-пространства, который недавно был зарегистрирован Госдумой, в Грузии уже расценили как попытку создания нового «железного занавеса», на этот раз — в Интернете, и предположили, что таким путем президент России пытается оградить население страны от влияния Запада. Об этом в беседе с грузинским изданием «Резонанси» заявил грузинский эксперт Вахтанг Маисая.
По его мнению, российские власти обратились к тому варианту ограничений, который в свое время уже применил Китай.
По его информации, ныне действующий в России интернет будет упразднен в 2021 году и на эти цели выделено 100 млрд российских рублей.
Что касается проживающих в России грузинских эмигрантов, им, по предположению и сведениям грузинского эксперта, предложат приемлемую социальную сеть, с помощью которой те будут связываться со своими родственниками в Грузии.
Планы по созданию российского интернета Маисая рассматривает как рецидив «новой холодной войны»