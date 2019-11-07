Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Законопроект о создании российского интернет-пространства, который недавно был зарегистрирован Госдумой, в Грузии уже расценили как попытку создания нового «железного занавеса», на этот раз — в Интернете, и предположили, что таким путем президент России пытается оградить население страны от влияния Запада. Об этом в беседе с грузинским изданием «Резонанси» заявил грузинский эксперт Вахтанг Маисая.

По его мнению, российские власти обратились к тому варианту ограничений, который в свое время уже применил Китай.

«На заседании Государственного совета (эксперт имел ввиду Совет при президенте по русскому языку) во вторник… Путин предложил присвоить русскому языку статус мягкой силы во внешней политике России, а вторым вопросом Путин предложил заседанию упразднить «википедию» на территории России и ввести ее аналог — Российский энциклопедический словарь. Это фактически продолжение законопроекта Лугового, который бы не разработал этот законопроект без одобрения со стороны Путина и Кремля», — заявил Вахтанг Маисая.

По его информации, ныне действующий в России интернет будет упразднен в 2021 году и на эти цели выделено 100 млрд российских рублей.

Что касается проживающих в России грузинских эмигрантов, им, по предположению и сведениям грузинского эксперта, предложат приемлемую социальную сеть, с помощью которой те будут связываться со своими родственниками в Грузии.

Планы по созданию российского интернета Маисая рассматривает как рецидив «новой холодной войны»