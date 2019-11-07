Киев, , 13:46 — REGNUM «Газпром» в очередной раз пытается взять «Нафтогаз» на слабо, заявила 7 ноября украинский политический эксперт Олеся Яхно, комментируя озвученные накануне главой российской компании условия для продолжения транзита газа.

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Эксперт выражает надежду, что украинская власть «на это не поведётся», и подчеркивает, что в энергетическом контексте именно Украина сейчас находится в выигрышной ситуации.

«Если будет транзит, то и проблемы прямых поставок нет — можно закупать по реверсу. А прощать долг? С чего это вдруг… Давайте в вопросе газа уберём политику, и оставим экономику. И начнём с выполнения решения Стокгольмского арбитража», — отмечает она.

ИА REGNUM напоминает, что согласно заявлению Миллера, слделанному 6 ноября, речь идет от трех условиях Газпрома — урегулирование судебных споров, взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств; готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 г. и определение объемов таких закупок; создание Киевом сертифицированного независимого газотранспортного оператора по европейскому законодательству.

Украинский политологДмитрий Корнейчук накануне заявил, что таким образом новая газовая война России и Украины начинается прямо сейчас.