Варшава, , 13:44 — REGNUM Польским гражданам для туристических и деловых поездок в США сроком до 90 дней с 11 ноября 2019 года не понадобится виза, сообщила посол США в Польше Джоржетт Мосбахер. Правда, оплатить сбор на регистрацию в системе авторизации поездок придётся.

«Перед поездкой необходимо зайти на сайт посольства США в Польше, зарегистрироваться в электронной системе авторизации поездок (ESTA) и оплатить сбор в размере 14 долларов США. В течение 24 часов вы будете зарегистрированы в системе и вам больше не понадобится виза. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию. Если у вас есть какие-либо вопросы, посетите наш веб-сайт», — передаёт слова посла «Польское радио».

Министр Польши по делам гуманитарной помощи Михал Вось назвал возможность безвизового въезда в США для поляков «большим успехом президента и правительства Польши». По словам министра, для получения права безвизового въезда в США недостаточно только достижения 3-процентного уровня отказов в получении американской визы. Для этого также необходимо заключить ряд договоров в области обмена информацией, безопасности границ, и т.п. Предыдущее правительство партии «Гражданская платформа» этого не сделало.

Отмена виз приурочена к 11 ноября — празднику независимости Польши, который приурочен к дате подписания Компьенского перемирия, завершившего Первую мировую войну. Праздник был установлен в 1937 году, отменён в 1945-м, и возвращён в 1989-м.

Сейчас безвизовым режимом с США пользуются 38 стран, в том числе 23 страны Евросоюза. Для пребывания в США больше 90 дней виза необходима всем.