Тбилиси, 7 ноября 2019, 13:44 — REGNUM Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузии следует «сформировать правильные ожидания в отношении НАТО», проявить терпение, но в то же время быть «наготове», передает 7 ноября Первый канал Грузинского телевидения.
Гарибашвили отметил, что было бы неправильно вновь «наступать на те же грабли» и создавать ложные ожидания.
Ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер на 13-й Конференции по обороне и безопасности Грузии (GDSC) заявила, что Грузия стала еще ближе к членству в НАТО в ходе совместной работы с Альянсом. Гетемюллер подтвердила, что рано или поздно Грузия получит членство в НАТО.
6 ноября глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заявила, что НАТО не будет рассматривать варианты вступления Грузии в Альянс без Абхазии и Южной Осетии.
Напомним, 6−7 ноября в Батуми проходит 13-я конференция по обороне и безопасности Грузии (GDSC). В мероприятии принимают участие представители 35 стран: грузинские и зарубежные политики, эксперты по обороне и безопасности, представители гражданского общества, прессы и научных кругов.
Как сообщало ранееИА REGNUM, в сентябре 2019 года бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с предложением принять Грузию в альянс, но при условии, что пятая статья устава организации о коллективной безопасности не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию. Данное заявление вызвало предположение, что Альянс готов де-факто признать независимость двух республик. Однако затем представители НАТО стали заявлять, что Грузия будет принята в Альянс только вместе с «оккупированными» территориями, что фактически означает никогда.
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