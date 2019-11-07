Тбилиси, , 13:44 — REGNUM Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузии следует «сформировать правильные ожидания в отношении НАТО», проявить терпение, но в то же время быть «наготове», передает 7 ноября Первый канал Грузинского телевидения.

Гарибашвили отметил, что было бы неправильно вновь «наступать на те же грабли» и создавать ложные ожидания.

«Что касается отношений с НАТО и ожиданий, я всегда говорю, что мы должны сформировать правильные ожидания. Нельзя порождать у населения ложные ожидания, а потом не оправдывать надежды. Это очень большая ошибка, допущенная предыдущим правительством. У нас нет такой политики, напротив, мы проводим правильную политику в тесной координации с НАТО, у нас правильная коммуникация с общественностью в плане информирования. Исходя из этого, подытоживая нашу политику, я бы сказал в двух словах: мы должны быть терпеливыми, но быть наготове», — сказал Ираклий Гарибашвили.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер на 13-й Конференции по обороне и безопасности Грузии (GDSC) заявила, что Грузия стала еще ближе к членству в НАТО в ходе совместной работы с Альянсом. Гетемюллер подтвердила, что рано или поздно Грузия получит членство в НАТО.

6 ноября глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заявила, что НАТО не будет рассматривать варианты вступления Грузии в Альянс без Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, 6−7 ноября в Батуми проходит 13-я конференция по обороне и безопасности Грузии (GDSC). В мероприятии принимают участие представители 35 стран: грузинские и зарубежные политики, эксперты по обороне и безопасности, представители гражданского общества, прессы и научных кругов.

Как сообщало ранееИА REGNUM, в сентябре 2019 года бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с предложением принять Грузию в альянс, но при условии, что пятая статья устава организации о коллективной безопасности не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию. Данное заявление вызвало предположение, что Альянс готов де-факто признать независимость двух республик. Однако затем представители НАТО стали заявлять, что Грузия будет принята в Альянс только вместе с «оккупированными» территориями, что фактически означает никогда.

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