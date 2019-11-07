Дамаск, , 13:39 — REGNUM Продолжается воздушная кампания российской авиации в небе сирийской провинции Идлиб. 5 ноября 2019 года ВКС РФ нанесли мощные удары по нескольким объектам террористических организаций на юге провинции. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Авиаудары пришлись по пяти базам боевиков, в том числе по складу оружия и боеприпасов. В результате все эти объекты были полностью разрушены. Джихадисты понесли потери и в живой силе: убиты более 15 боевиков.

Сирийская армия в свою очередь воздействовала тяжёлой артиллерией по позициям иностранных боевиков в городах Тах, Рафах и Аль-Халба. Наблюдатели отмечают, что боевики пытались подтянуть подкрепления в район юго-восточной части провинции Идлиб и готовились атаковать позиции сирийских правительственных сил.

Однако маршруты подхода резервов были вскрыты сирийской разведкой и данные были переданы артиллерии. В результате артобстрелов было уничтожено несколько транспортных средств боевиков, убиты и ранены ряд джихадистов.