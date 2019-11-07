Иерусалим, , 13:37 — REGNUM В израильском парламенте 5 ноября 2019 года состоялось выступление Ципи Хотовели, заместителя министра иностранных дел Израиля. Ципи Хотовели заявила, что Израиль оказывает помощь сирийским курдам, чтобы заполнить пустоту, оставленную американскими войсками, которые ушли от турецкой границы в октябре. Об этом пишет Al-Masdar News со ссылкой на агентство Reuters.

Кроме того, заместитель главы МИД сказала: «Израиль получил много просьб о помощи, в основном в дипломатической и гуманитарной сферах. Мы идентифицируем себя с глубоким бедствием курдов, и мы помогаем им по целому ряду каналов». Подробности помощи Израиля сирийским курдам чиновница не раскрыла.

Ципи Хотовели отметила: «Возможный крах курдского владычества на севере Сирии является негативным и опасным сценарием для Израиля. Совершенно очевидно, что такое событие приведет к усилению негативных элементов в регионе, возглавляемом Ираном».

Военный эксперт ИА REGNUM Владимир Васильев прокомментировал заявления заместителя главы МИД Израиля. Он подчеркнул, что проект создания Большого Курдистана — это в основном израильский проект, который также поддерживают США и Франция.

«Если говорить про Сирийский Курдистан, то речь идёт о создании квазигосударства сирийских курдов за счёт территории Сирийской Арабской Республики, — сказал эксперт. Он также добавил: «Я ранее проводил анализ возможных сценариев развития событий в связи началом военной операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Прогнозировалось, что в лучшем случае туркам дадут возможность занять полосу вдоль сирийской границы шириной около 30 километров, дальше их не пустят. В целом же существование потенциального квазигосударства Сирийский Курдистан не находится под угрозой, возможны лишь некоторые потери территории».

«Происходящие сейчас события подтверждают прогноз. Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Военный контингент США будет контролировать значительную часть территории Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака, на которой развёрнуты вооружённые формирования сирийских курдов», — добавил Владимир Васильев.

По словам Васильева, этот регион является самодостаточным в экономическом отношении, и создать квазигосударство Сирийский Курдистан под протекторатом США здесь вполне реально.