Монако, 7 ноября 2019, 13:30 — REGNUM Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии Арманата Насир вручил верительную грамоту принцу Альберту II во дворце Монако, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
В ходе церемонии посол Индонезии передал приветственное послание от президента страны Джоко Видодо об укреплении сотрудничества и двусторонних отношений между двумя странами.
Сотрудничество Индонезии и Монако включает в себя политику, экономику и торговлю, а также морские дела. Будущие возможности развития двусторонних связей включают в себя инвестиционный сектор, цифровые технологии, творческие отрасли и образование.
Посол Арманата Насир, который занял пост посла Индонезии во Франции, является по совместительству послом Индонезии в Монако и Андорре.
Напомним, ранее Арманата Насир занимал пост официального представителя МИД Индонезии.