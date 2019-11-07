Монако, , 13:30 — REGNUM Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии Арманата Насир вручил верительную грамоту принцу Альберту II во дворце Монако, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В ходе церемонии посол Индонезии передал приветственное послание от президента страны Джоко Видодо об укреплении сотрудничества и двусторонних отношений между двумя странами.

Сотрудничество Индонезии и Монако включает в себя политику, экономику и торговлю, а также морские дела. Будущие возможности развития двусторонних связей включают в себя инвестиционный сектор, цифровые технологии, творческие отрасли и образование.

Посол Арманата Насир, который занял пост посла Индонезии во Франции, является по совместительству послом Индонезии в Монако и Андорре.

Напомним, ранее Арманата Насир занимал пост официального представителя МИД Индонезии.