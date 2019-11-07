Киев, , 13:30 — REGNUM Украина больше не будет говорить о «пересмотре» соглашения об ассоциации с ЕС, но настаивает, что этот документ нужно «привести в соответствие с реальностью».

Об этом заявил сегодня, 7 ноября, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что пересмотр соглашения — это очень «революционная вещь», по сути, полный разбор документа и его «пересборка с нуля». Киев же настаивает на некой «модернизации» ассоциации с ЕС, цитирует чиновника «Европейская правда».

«Прежде всего, всем стоит признать — соглашение согласовывалось в одной реальности, а теперь существует в другой… Мы подходим очень осторожно, говоря лишь о модернизации», — добавил он. В частности, Кулеба отметил, что в документ планируется добавить принципиально новый раздел, который будет касаться реформы в сфере юстиции.

ИА REGNUM напоминает, что «модернизация» соглашения об ассоциации с ЕС является одной из главных внешнеполитических тем для правительства Украины этой осенью. Правда, до нынешнего момента в Киеве не стеснялись употреблять слово «пересмотр».

По мнению представителей Киева, определенного потолка в отношениях в рамках ассоциации Украина и ЕС уже достигли — «и поэтому надо перейти на новый уровень, на новый этаж, на новое качество отношений».

В ноябре в МИД Украины уточнили, что Киев рассчитывает на «углубление дифференциации и секторальной интеграции с ЕС» в сферах торговли, транспорта, цифровой экономики и особенно в области энергетики и безопасности.

Предполагается, что конкретные параметры обновления документа могут быть конкретизированы до конца 2019 года. В ноябре-декабре состоятся сразу три мероприятия, на которых стороны будут обсуждать этот вопрос.