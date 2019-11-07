Киев, , 13:32 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз проигнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). 7 ноября он не явился уже в 17-й раз, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжела Иванова.

«Если не ошибаюсь, это была уже его [Порошенко] 17-я неявка на допрос», — сказал представитель Госбюро телеканалу «Наш».

Она уточнила, что в этот день украинского экс-президента вызывали по подозрению в пересечении государственной границы по поддельным документам для отдыха на Мальдивах.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Порошенко возбуждено 13 уголовных дел. Он подозревается в превышении служебных полномочий, уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях.