Душанбе, , 13:26 — REGNUM На сайте налогового комитета Таджикистана объявлен конкурс на 75 вакантных должностей в центральный аппарат ведомства, налоговое управление Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), а также налоговые инспекции некоторых городов и районов страны.

Ранее, в мае 2019 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем выступлении перед работниками налоговой, таможенной и финансово-банковской сфер сказал о том, что налоговый комитет просил увеличить количество сотрудников из-за роста госбюджета страны. Тогда глава государства просьбу не одобрил. Он отметил, что вместо увеличения количества «рабочих рук» налогового комитета их необходимо сокращать.

«Нужно продвигаться с новой цифровой системой. Надо кончать со старыми методами», — заметил президент.

Самая высокая заработная плата без учёта стажа госслужбы составляет 1 983 сомони или примерно 205 долл. — её будет получать начальник управления в центральном аппарате налогового комитета. А самая низкая зарплата зафиксирована у налоговиков районных инспекций — 546 сомони или 56 долл.