Багдад, , 13:22 — REGNUM На всей территории Ирака восстановлена работа интернета, прерванная из-за антиправительственных акций протеста в Багдаде и нескольких южных провинциях страны несколько дней назад. Об этом 7 ноября сообщает телеканал Al-Hadath.

По данным журналистов, работа глобальной сети восстановлена в полном объёме во всех провинциях Ирака.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Багдаде и в большей части районов Ирака был без объяснения причин отключен интернет. При этом курдские районы на севере Ирака не были отключены от интернета.