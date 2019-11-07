Москва, , 13:20 — REGNUM В связи с протестом МИД Азербайджана по поводу посещения Москвы представителями Нагорного Карабаха важно иметь в виду три момента, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 ноября, комментируя визит делегации Нагорного Карабаха в Москву.

«Первый — это абсурдность самого протеста против встречи Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна «с российскими экспертами и представителями академических центров». Что тогда азербайджанские власти предлагают делать нашим экспертам и представителям академических центров? Ехать для изучения обстановки в Нагорный Карабах?

Изучать-то меняющуюся обстановку не только наши эксперты, но и наш МИД обязаны: Россия является посредником и сопредседателем Минской группы ОБСЕ по данному конфликту со всеми вытекающими обязательствами и правами.

Следующий момент связан именно с этим: с обстоятельствами урегулирования и нашим участием в нём. В ряде материалов, посвящённых азербайджанской ноте и вызову нашего посла в МИД Азербайджана, утверждается, что «Соглашение о прекращении военных действий в зоне конфликта в Карабахе было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года». Это не так.

Соглашение о прекращении огня, подписанное в мае 1994 года, было трёхсторонним: оно было заключено Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном — с другой. Подписи под ним поставили Мамедрафи Мамедов со стороны Азербайджана, Серж Саргсян со стороны Армении и Самвел Бабаян со стороны НКР.

Полномочный представитель президента РФ по Нагорному Карабаху (в то время) Владимир Николаевич Казимиров, обеспечивший трехсторонний характер соглашения, рассказывая мне о деталях урегулирования, всегда подчеркивал важность именно трехстороннего формата для достижения прочного и долгосрочного мира.

Тем печальнее, и это третий момент, было наблюдать, как в последующем под давлением азербайджанской стороны наша дипломатия об этой основе — трехстороннем формате — как бы «забыла». К сожалению, по пути «забывчивости» пошёл и Ереван.

Все это не означает, однако, что НКР, которая теперь называет себя Арцахом, исчезла. И совершенно точно встречи в Москве с её представителями «вредить процессу урегулирования» не могут. А вот не допустить новых попыток азербайджанской стороны решить этот конфликт силовым путём помогут. И это хорошо», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, нота протеста вручена российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову. Протест Москве Баку выражает из-за визита в российскую столицу представителей Нагорного Карабаха Масиса Маиляна (глава МИД Нагорно-Карабахской Республики) и Лерника Ованнисяна.

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