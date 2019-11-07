Киев, , 13:15 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко продолжает свой вояж по подконтрольной Киеву территории Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 7 ноября, Порошенко оказался в Станице Луганской, где ранее произошло разведение войск. Экс-президент заявил, что хотел бы сам убедиться в том, что разведение реально произошло, но осмотр на местности его не удовлетворил:

«После общения с военными и местными жителями понял — на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, и до сих пор с оружием остаются на позициях. Моя устойчивая позиция — мы должны защищать людей из прифронтовых районов и не имеем права отдавать врагу ни сантиметра украинской земли», — заявил лидер «Европейской солидарности».

Украинские СМИ больше обращают внимание на пиар-составляющую визита Порошенко в Донбасс — в частности, отмечается, что экс-президент уже произнес речь, спел гимн на линии разведения и устроил фотосессию с национальным флагом.

Представители действующей власти пребывание Порошенко в Донбассе по-прежнему не комментируют.

ИА REGNUM отмечает, что как раз накануне, 6 ноября, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе проинформировала, что с украинской стороны завершены подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения №1 в районе Станицы Луганской. Согласно графику, до 27 ноября в населенном пункте планируется открыть основной мост.