Москва, , 13:09 — REGNUM Утверждения германской общественной медиакомпании Deutsche Welle (DW) об отсутствии встречи руководителя пресс-центра МИД РФ с представителем московского офиса издания является ложью, причём беззастенчивой. Об этом на своей странице в Facebook заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Дипломат уточнила, что встреча заместителя директора директора Департамента информации и печати, руководителем пресс-центра МИД Александра Михайловича Бикантова с шеф-корреспондентом московского корпункта DW Юрием Решето состоялась 7 октября 2019 года в здании МИД России на Смоленской-Сенной.

«Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю», — добавила Захарова.

Ранее пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт заявил, что такой встречи не было и что у DW «нет причины извиняться за объективную журналистскую работу своих корреспондентов и редакторов». С этим высказыванием официальный представитель российского внешнеполитического ведомства не согласилась, посоветовав после DW таких слов «самораспуститься».

«Позорище несусветное», — подчеркнула Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года Deutsche Welle освещала протесты в Москве таким образом, что специалисты увидели в этом попытки вмешательства во внутренние дела РФ. За немецкую телерадиокомпанию вступился МИД ФРГ. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle признали, что DW допустила некорректные действия летом 2019 года, когда в Москве проходили несанкционированные акции протеста.

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