Москва, , 13:07 — REGNUM Надежду на отказ Киева от обвинений против журналиста Кирилла Вышинского выразил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир. Об этом он заявил 7 ноября РИА Новости.

«Я желаю этого и надеюсь, что так и будет», — сказал Дезир.

Он предположил, что обвинения в госизмене и поддержке республик Донбассе с Вышинского снимут на следующем заседании суда. Освобождение журналиста из-под стражи представитель ОБСЕ назвал очень важным событием для свободы СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель РИА Новости-Украина Вышинский провел под арестом более года и был освобожден в сентябре 2019 года. Он передал Дезиру список задержанных украинскими властями журналистов.

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