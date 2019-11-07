Москва, , 13:12 — REGNUM В графике президента России Владимира Путина на данный момент нет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, при этом телефонные переговоры лидеров двух стран в оперативном режиме могут быть согласованы в любой момент. Об этом 7 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока в планах встречи нет. Телефонные переговоры могут быть оперативно согласованы в любой момент», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил на пресс-конференции в Анкаре, что он собирается обсудить обстановку в Сирии с российским президентом Владимиром Путиным.