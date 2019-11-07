Бишкек, , 13:05 — REGNUM «В эти дни мы вспоминаем судьбоносные страницы нашей истории, воздаем дань уважения памяти наших предков», — говорится в обращении президента Сооронбая Жээнбекова к народу Киргизии в честь Дней истории и памяти предков.

По словам главы государства, киргизстанцы должны гордиться той историей, которую даровали им их предки, пройдя через многовековые сложные испытания.

Жээнбеков отметил, что «в средние века они создали киргизское великодержавие, а позже, потеряв государственность, подверглись тяжелым испытаниям истории».

»Рискуя собственными жизнями, хранили в своих сердцах идею государственности, вели неустанную борьбу за свободу. Наши отцы пережили великий исход — «Уркун», Октябрьскую революцию. Благодаря решительной борьбе выдающихся государственных деятелей советской эпохи в 1924 году в составе РСФСР была создана Кара-Киргизская автономная область. Затем 1936 году она преобразована в Киргизскую ССР», — сказал он.

Президент Киргизии подчеркнул, что участники этих событий «пали жертвами политических репрессий», но благодаря им в 1991 году киргизы вновь обрели свою независимость.

«Сегодня, перед светлой памятью наших предков, мы чувствуем историческую ответственность за будущее нашего государства. История показывает, что единство нашего народа превыше всего, нет ничего ценнее Родины», — подытожил Жээнбеков.

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