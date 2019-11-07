Джуба, , 13:08 — REGNUM Совет Безопасности ООН призвал президента Южного Судана Сальву Киира и бывшего лидера повстанцев Рика Мачара достичь «немедленного прогресса» в формировании единого правительства. Об этом передает ВВС Africa.

В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, крайний срок для формирования правительства в Южном Судане — 12 ноября 2019 года, однако Мачар уже просил о шестимесячном продлении этого срока, отмечают журналисты.

В резолюции Совета Безопасности ООН отмечается, что в организации обеспокоены отсутствием «существенного прогресса в реализации ключевых элементов» мирного соглашения, подписанного в прошлом году, чтобы положить конец гражданскому конфликту между силами, лояльными двум лидерам.

В заявлении, зачитанном главой Совбеза ООН Джонатаном Алленом, президента Киира и оппозиционера Мачара призвали «добиться немедленного прогресса в решении всех необходимых перед переходным периодом задач, включая меры по обеспечению безопасности и определению числа и границ штатов».

Лидерам также было сказано «публично подтвердить приверженность полному выполнению мирного соглашения».

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