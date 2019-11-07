Новочеркасск, Ростовская область, 7 ноября 2019, 13:01 — REGNUM В Ростовской области стало вакантным кресло прокурора Новочеркасска. Руководящую должность по собственному желанию покинул Александр Косинов. Однако изменений на официальном сайте региональной прокуратуры пока не внесены.
Источники сообщают, что временно исполнять обязанности руководителя надзорного ведомства будет Александр Ширинов, занимающий должность заместителя главы новочеркасской прокуратуры.
Александр Косинов занимал должность прокурора Новочеркасска с декабря 2011 года.